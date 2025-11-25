Левітт зазначила, що очільник Білого дому Дональд Трамп є президентом мирного часу, тому хоче завершити війну в Україні.

США не можуть безперервно продавати свою зброю на потреби України, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Telegram-канал Clash Report.

Зокрема, Левітт зазначила, що президент США Дональд Трамп вже зупинив фінансування України за кошти США. Проте НАТО купує американську зброю для потреб України. Речниця Білого дому зауважила, що це не може відбуватися вічно.

Левітт підкреслила, що очільник Білого дому хоче, щоб війна в Україні закінчилася.

"Трамп - президент мирного часу і саме тому він прагне якнайшвидше завершити війну в Україні. Він залишається оптимістичним та сповненим надії", - додала Левітт.

Вона розповіла, що команди США працюють цілодобово, щоб довести "мирну угоду", яку підготували та передали Україні США, до кінця.

"Мирний план" Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що радник керівника Офісу президента Олександр Бевз розповів, що наразі Україна та США працюють над рамковим документом щодо завершення війни. Бевз додав, що фінальний документ передбачатиме підписання ряду юридично зобов’язуючих договорів. Водночас, він додав, що поки що рано обговорювати, хто буде підписувати фінальний документ. Бевз не виключає, що документів буде декілька й, можливо, будуть укладені договори не тільки з США, а й з європейськими країнами щодо гарантій безпеки чи щодо відновлення України.

Також ми писали, що Бевз поділився, що українська делегація під час зустрічі з представниками США донесла позицію, що припинення вогню з боку країни-агресора є першочерговою передумовою до початку переговорів про закінчення війни. Він зазначив, що представники України пояснили делегації США, що важко вести переговори, коли ворог щоночі запускає сотні ударних дронів і вбиває цивільне населення.

