У постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки.

У ніч з 24 на 25 листопада армія Російської Федерації атакувала об’єкти енергетики в місті Києві та п'яти областях. Без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів, повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що окрім столиці під ударами ворожих дронів та ракет була енергоінфраструктура у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

"Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

У відомстві також нагадали, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення.

Як уточнили в "Укренерго", після того, як екстрені відключення будуть скасовані, постраждалі регіони повернуться до погодинних графіків відключень світла, але вони будуть жорсткішими за ті, що анонсувались раніше.

"Обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень. У решті областей – діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг", - зазначили диспетчери енергосистеми.

В "Укренерго" також нагадали, що протягом дня ситуація зі світлом може змінюватися, та закликали стежити за офіційними повідомленнями на сайтах відповідних обленерго.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, запустивши дрони та ракети. Внаслідок удару є жертви та руйнування. У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив про 14 постраждалих внаслідок атаки РФ.

Через наслідки систематичних ворожих атак енергетики змушені балансувати енергосистему, запроваджуючи погодинні відключення світла.

Вас також можуть зацікавити новини: