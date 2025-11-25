У ніч з 24 на 25 листопада армія Російської Федерації атакувала об’єкти енергетики в місті Києві та п'яти областях. Без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів, повідомляє Міністерство енергетики.
Зазначається, що окрім столиці під ударами ворожих дронів та ракет була енергоінфраструктура у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.
"Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині", - зазначається у повідомленні.
У відомстві також нагадали, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення.
Як уточнили в "Укренерго", після того, як екстрені відключення будуть скасовані, постраждалі регіони повернуться до погодинних графіків відключень світла, але вони будуть жорсткішими за ті, що анонсувались раніше.
"Обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень. У решті областей – діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг", - зазначили диспетчери енергосистеми.
В "Укренерго" також нагадали, що протягом дня ситуація зі світлом може змінюватися, та закликали стежити за офіційними повідомленнями на сайтах відповідних обленерго.
Атака РФ на енергосистему України - останні новини
25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, запустивши дрони та ракети. Внаслідок удару є жертви та руйнування. У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив про 14 постраждалих внаслідок атаки РФ.
Через наслідки систематичних ворожих атак енергетики змушені балансувати енергосистему, запроваджуючи погодинні відключення світла.