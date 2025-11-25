Мідеплавильні заводи по всьому світу потерпають від хвилі перебоїв у роботі рудників.

Мідь у вівторок, 25 листопада, подорожчала. Зростання цін відбувається на тлі дефіциту пропозиції та очікувань, що Федеральна резервна система США наступного місяця знову знизить процентні ставки.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси зросли до 10 860 доларів за тонну. Впевненість у подальшому пом'якшенні грошово-кредитної політики посилилася після того, як член ФРС Крістофер Уоллер виступив за зниження ставок у зв'язку з ослабленням ринку праці в США. Зниження вартості позикових коштів, як правило, сприятливо позначається на промислових металах.

Ціни на червоний метал також підтримує дефіцит пропозиції. Крім того, мідеплавильні заводи в усьому світі страждають від хвилі перебоїв у роботі копалень і неухильного розширення переробних потужностей у Китаї. У результаті, плата за переробку та афінаж (очищення металів від домішок з метою отримання металу високої проби) цього року досягли рекордно низького рівня.

Надлишкові потужності з виплавки міді ставлять під загрозу зусилля Індії з підвищення самозабезпеченості металами. Мідний завод індійського магната Гаутама Адані в Гуджараті отримує лише невелику частину руди, необхідної для роботи на повну потужність.

Ціни на мідь - останні новини

Аналітики дали нові прогнози щодо цін на мідь на 2026 рік. Збої в роботі копалень посилили побоювання з приводу дефіциту і нестачі металу на ринку.

29 жовтня метал підскочив до рекордної позначки в 11 142 долари за тонну, перевищивши піковий рівень 2024 року. Цьому сприяв прогрес у переговорах США і Китаю, а також низка збоїв у поставках.

