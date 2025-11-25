Більшість положень плану були написані Віткоффом і Кушнером до консультацій із представниками Росії та України.

США почали розробку "мирного плану" щодо України в жовтні, після наказу президента Дональда Трампа своїй команді з національної безпеки розробити план припинення російсько-української війни так само, як вони зупинили бойові дії в секторі Газа. Видання The Wall Street Journal розповіло, як створювався план і хто найбільше вплинув на кінцевий документ.

Початок роботи

За даними джерел видання, перший проєкт плану почали писати посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зворотного перельоту з Близького Сходу, на хвилі успіху після укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС, і працювали над документом протягом місяця.

За даними джерел, при цьому Віткофф і Кушнер спиралися на інформацію, отриману від кремлівського інсайдера. Високопоставлений український чиновник також організував щонайменше дві телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео дня

Обговорення з Росією

При цьому значний внесок у розробку плану зробив спецпредставник Кремля Кирило Дмітрієв, який також має давні стосунки з Кушнером:

"Представники США привезли документ до Маямі у вихідні перед Геловіном, де провели з Дмітрієвим три дні інтенсивних обговорень. За словами джерел, у всіх трьох були схожі погляди на те, який вигляд має мати пропозиція, хоча у Дмітрієва були набагато конкретніші ідеї".

При цьому, як наголошується в статті, Віткофф, розмовляючи з американськими та іноземними офіційними особами і вивчаючи розвідувальні оцінки, дійшов висновку, що Україна перебуває у слабшому військовому становищі, і їй необхідно буде піти на більші поступки, ніж Москва, у мирній угоді, щоб мати хоч якусь надію на припинення війни Кремлем.

Своєю чергою, Дмітрієв наполягав на тому, що Україна ніколи не зможе вступити в НАТО і повинна повністю вивести війська з Донбасу та інших територій, на які претендує Росія. Дмітрієв також запропонував США і Росії підписати економічні угоди в галузі штучного інтелекту, енергетики та багатьох інших галузях.

Участь України

За даними джерел, коли Віткофф і Кушнер запросили радника президента України з національної безпеки Рустема Умерова в Маямі, щоб показати йому план, він прямо заявив їм, що це вигідніше для Росії, ніж для України. Він порекомендував зв'язатися із Зеленським телефоном, щоб його проінформувати.

16 листопада Кушнер і Віткофф ознайомили українського президента з планом, пише WSJ. Зеленський подякував їм і Трампу за їхні зусилля з досягнення мирної угоди. Він пообіцяв зв'язатися з ними, виклавши свої міркування, і сказав, що над планом потрібно попрацювати:

"Водночас, за даними джерел, більшість положень плану були написані Віткоффом і Кушнером до консультацій із представниками Росії та України".

Розкриття плану

Державному секретарю Марко Рубіо передали копію плану в Білому домі під час візиту спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана до Вашингтона 18 листопада. За словами офіційних осіб, Рубіо знав про ініціативу Віткоффа-Кушнера, але не знав усього обсягу того, що вони підготували до цього.

Після того, як було оприлюднено деталі плану, Білий дім зіткнувся з раптовою кризою через односторонні умови. За словами чиновників, Рубіо довелося відповідати на дзвінки розгніваних європейських чиновників і законодавців.

Законодавці повідомили журналістам на конференції, що Рубіо повідомив їм, що на початковий проєкт вплинув якийсь росіянин, не назвавши імені Дмитрієва. Він також повідомив, що план містить елементи, запропоновані Умеровим та іншими українськими чиновниками.

Однак пізніше Рубіо спростував це твердження.

"Автором мирної пропозиції є США", - заявив він, додавши: "Вона заснована на пропозиціях російської сторони. Але вона також заснована на попередніх і поточних пропозиціях України".

Рубіо, Віткофф і Кушнер поспіхом організували зустріч з українськими та європейськими офіційними особами в Женеві та узгодили зміни в плані, щоб зробити його прийнятнішим для Києва, включно зі збільшенням граничного розміру українських збройних сил і виключенням положень, що забороняють членство України в НАТО. При цьому вони обіцяють, що остаточний мирний план забезпечить досягнення основних цілей України.

Мирний план - останні новини

The Telegraph писав, що Трамп і Зеленський готуються до вирішальних переговорів щодо мирного плану. Журналісти повідомили, що прямі переговори можуть початися вже цього тижня, і, за непідтвердженими даними, Зеленський може відвідати Вашингтон.

Також ЗМІ повідомляють, що секретар армії США Ден Дрісколл прибув у понеділок в Абу-Дабі для проведення переговорів із представниками України та російською делегацією.

Вас також можуть зацікавити новини: