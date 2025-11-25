У середині листопада по всій Європі починають відкриватися яскраві різдвяні ярмарки. І хоча більшість туристів першочергово прямують за святковою атмосферою в такі країни, як Німеччина, Австрія або Франція, насправді одні з найкращих різдвяних містечок можна знайти набагато ближче до України.
Як пише Daily Mail, різдвяний ярмарок у Крайові на південному заході Румунії вважається найбільшим різдвяним заходом на континенті за площею, охоплюючи понад 280 тисяч квадратних метрів.
При цьому ярмарок також визнавали другим найкращим різдвяним ярмарком у Європі в 2024 році за версією European Best Destinations.
Чим вражає туристів різдвяний ярмарок у Крайові
Як повідомляє Romanian Experience, цього року різдвяний ярмарок у Крайові відкрився 14 листопада, а закриється він аж 4 січня 2026 року.
Загальна тематика цьогорічного ярмарку – "Лускунчик", і його буде розділено на чотири тематичні зони, включно з Селищем Санта-Клауса і традиційним Різдвом.
Тим часом понад 90 розписаних вручну шале пропонують широкий асортимент місцевих хендмейд товарів, подарунків і святкових частувань, включно з імбирним печивом, мітітеї (смажені ковбаски), глінтвейном і цуйку (прозорий бренді зі слив).
Водночас на історичних площах і прилеглих вулицях на туристів чекають льодова ковзанка, панорамне колесо огляду і найвисоколітніші санчата Санти у Східній Європі.
Ціни на ярмарку в Крайові
Вхід на сам ярмарок безкоштовний, проте атракціони обходяться в середньому в 4-6 євро, хоча ціни на деякі послуги сягають і 10 євро.
Ціни на страви та напої на ярмарку цілком доступні: кухоль глінтвейну коштує 2 євро, традиційна румунська ковбаса – 1,40 євро, місцеві гарячі страви – 7 євро, а кюртошкалач – 5 євро.
Корисні поради щодо відвідування різдвяного ярмарку в Крайові
- Прибувати на ярмарок краще заздалегідь, до 15:00, щоб встигнути знайти місце для паркування та оглянути всі локації при світлі дня без натовпів. Проте по-справжньому магічною атмосфера тут стає з настанням темряви, коли загоряються всі вогники.
- Оскільки з настанням темряви температура може різко опускатися, варто одягатися на ярмарок тепліше, не забуваючи рукавички.
- Краще мати при собі готівку в місцевій валюті (румунські леї) – хоча деякі торговці й приймають картки, більшість усе ж орієнтується на готівку, особливо коли йдеться про невеликі покупки.
- Хоча обійти весь ярмарок реально і за 20 хвилин, там все ж варто затриматися на кілька годин, щоб усе добряче вивчити, перекусити, купити сувеніри та покататися на атракціонах.
Найкращі різдвяні ярмарки Європи цієї зими
Як повідомляв УНІАН, раніше різдвяний ярмарок у швейцарському Цюриху визнали найкрасивішим у Європі.
Тим часом, найдешевшим містом Європи для подорожі на Різдво визнали латвійську столицю Ригу.
