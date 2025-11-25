Україна хоче завершити фінальні етапи узгодження проєкту документу про закічення війни.

Україна прагне, щоб візит президента Володимира Зеленського до США для обговорення "мирного плану" відбувся у найближчу дату в листопаді. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив в соціальній мережі Facebook.

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни", - відзначив Умєров.

За його словами, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

Водночас, в Україні розраховують на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - відзначив Умєров.

Переговори про "мирний план"

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Женеві відбулася зустріч української і американської делегацій з приводу обговорення пропозиції США щодо проєкту "плану" закінчення війни з 28 пунктів. За підсумками зустрічі вдалося внести суттєві зміни у проєкт пропозицій, але остаточна редакція документу ще не готова.

Наразі є робоча версія оновленого документу. Зокрема, деякі питання делегації "винесли за дужки". Ці питання є найскладнішими і мають вирішуватися президентами України та США. Саме вони становлять найбільший суспільний інтерес .

Спочатку йшлося про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа визначала кінцевий термін для України на погодження з 28 пунктами пропозиції до 27 листопада, до Дня подяки. Водночас, за словами радника керівника Офісу президента Олександра Бевза, тепер вже про цей дедлайн не йдеться, бо усі розуміють, що зараз "важливо дійти до консенсусного документу, аніж зробити це якомога швидше у конкретний день". Як тільки документ остаточно буде погоджений між Україною та США, американці передадуть цей проєкт російській стороні.

