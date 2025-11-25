На українську столицю прямували три балістичні ракети, які вдалося "перехопити".

У ніч проти 25 листопада РФ завдала масованої комбінованої атаки по Україні - у Збройних силах заявляють, що ніч була дуже непростою, але результат роботи можна назвати непоганим. Збито багато дронів та три балістичні ракети, що прямували на Київ. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні непроста ніч видалася для Сил оборони. Працювали напружено, практично всю ніч", - наголосив Ігнат.

За його словами, росіяни завдали дронових та ракетних атак, двома хвилями із застосуванням аеробалістичних "Кинджалів", балістичних та крилатих ракет наземного та морського базування. Загалом противник застосував 22 ракети та понад 460 безпілотників.

Протиповітряна оборона, підкреслив Ігнат, впоралася із завданням непогано. Зокрема, працювали оператори зенітних дронів, ВМС, пілотована авіація, мобільні вогневі групи та інші підрозділи ЗСУ.

"Якщо говорити про напрямки - Одеса була під серйозним ударом, дуже велика кількість безпілотників саме з акваторії Чорного моря летіла в напрямку цього регіону. І Чернігівщина теж була вся "у червоних кольорах"… - дуже багато безпілотників йшло через цю область. Також Сумська область та інші регіони. Понад 460 безпілотників - це дуже велика цифра", - сказав представник ПС ЗСУ.

Він додав, що певна особливість цієї атаки - порушення російськими БпЛА державних кордонів Молдови та Румунії.

Військовий наголосив, що сьогодні три балістичні ракети, які прямували на столицю України, збиті комплексами Patriot.

"Відпрацювали Patriot по "Іскандер-М" бездоганно. Також є перехоплення "Кинджала" одного. По решті ракет, які не попали в статистику збитих, скажімо так, не всі досягли своїх цілей. Але не будемо зайвої інформації зараз ворогу давати… Ситуація по цих ракетах уточнюється", - заявив Ігнат.

Масована атака РФ по Україні 25 листопада - що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада армія РФ запустила по Україні 22 ракети та 464 БпЛА різних типів. Згодом у ПС ЗСУ розповіли, скільки цілей було збито.

Станом на 10 ранку відомо, що ППО збила та подавила 452 повітряні цілі, у тому числі 438 російських БпЛА, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 5 крилатих ракет "Іскандер-К", 5 ракет морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основний російський удар був спрямований по столиці та області, у Києві є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Щонайменше 13 людей отримали поранення, 6 - загинули.

