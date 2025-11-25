Президенти можуть зустрітися у Вашингтоні цього тижня, щоб обговорити остаточні деталі 19-пунктної угоди щодо України

Під час переговорів у Женеві представники США та України погодили новий 19-пунктний план із припинення війни. Однак найбільш політично чутливі питання вирішуватимуть президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час прямих переговорів.

Як пише The Telegraph, прямі переговори можуть початися вже цього тижня, і, за непідтвердженими даними, Зеленський може відвідати Вашингтон. Ключовим каменем спотикання стали питання обміну територіями і нові відносини у сфері безпеки між США, НАТО і Росією.

Мирний план із 28 пунктів вимагав від України відмовитися від значних територій, включно з територіями, які навіть не були захоплені російськими військами.

Відео дня

Однак це питання було "вкладено в дужки", щоб Трамп і Зеленський могли домовитися пізніше. Однак очікується, що президент США до цього проведе переговори з Володимиром Путіним, пише The Telegraph.

При цьому в понеділок Кремль відхилив європейську зустрічну пропозицію щодо американо-російського плану.

Європейське джерело, знайоме з останніми переговорами, повідомило The Telegraph, що над планом ще належить виконати велику роботу, і що через відсутність згоди з боку Росії слід проявляти обережність.

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон скликали зустріч "Коаліції охочих" у Женеві для звіту про переговори, але, як стало відомо, їхні помічники не бачили останній план.

При цьому малоймовірно, що Стармер, Макрон та інші європейські лідери приєднаються до Зеленського під час зустрічі в Білому домі, пише The Telegraph:

"Натомість лідери ЄС, які провели свій саміт у понеділок, погодилися прискорити плани з надання Україні 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Дипломатичні джерела вказали, що це пов'язано з низькою впевненістю в тому, що мирні переговори в Женеві приведуть до негайного припинення вогню".

Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, чий головний помічник брав участь у переговорах, заявила про "хороший прогрес" у Женеві.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у прогресі, заявивши: "Наступним кроком має стати приєднання Росії до столу переговорів".

Мирний план - останні новини

Раніше Financial Times писало, що "мирний план" США щодо завершення війни в Україні скоротили з 28 до 19 пунктів. Водночас, які саме положення було прибрано, не уточнюється. Зазначається, що делегації США та України залишили найбільш політично чутливі моменти на розсуд президентів двох країн.

Тим часом у Білому Домі заявили, що станом на зараз зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським цього тижня не планується.

Вас також можуть зацікавити новини: