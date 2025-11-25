Європейські країни все ще занадто слабкі або занадто боязкі, щоб врятувати Україну, навіть із кредитом із заморожених російських активів.

На Україну чекає нелегкий вибір: або прийняти російсько-американський "мирний план", або поставити на карту майбутнє своєї країни в надії на допомогу від своїх європейських союзників.

Як пише Politico, у понеділок увечері Росія відхилила оновлений текст угоди, перероблений з урахуванням пропозицій України та її союзників під час тривалих переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо.

"Тепер для України існує ризик того, що Володимир Путін поверне американського президента до його вихідної позиції: угоди про припинення вогню з 28 пунктів... Якщо це станеться, президент України Володимир Зеленський опиниться перед непростим вибором: або прийняти пропозицію, підготовлену Трампом і Путіним, або поставити на карту майбутнє своєї країни, сподіваючись отримати коли-небудь достатню допомогу від своїх європейських друзів", - зазначає видання.

Відео дня

При цьому європейські союзники все ще не відправляють Україні ні своїх солдатів, ні потрібної зброї, ні навіть не вилучають заморожені активи Росії зі своїх банків, щоб допомогти їй закупити власні запаси.

Небажання воювати

"Можна багато говорити, можна відвідувати всі ці дипломатичні зустрічі і відправляти до Женеви всіх своїх найкращих людей, але єдиний спосіб перемогти Путіна - це воювати, а ніхто з них на це не готовий... Так що все це порожні слова. Усе це звучить заманливо, коли ви говорите про демократію і захист України, але вони просто не готові це робити", - зазначає Грег Свенсон, голова організації "Республіканці за кордоном" у Великій Британії.

Ніякого прориву щодо активів

Переговори між офіційними особами Європейської комісії та урядами ЄС, особливо бельгійським, зараз активізуються, але, за словами кількох офіційних осіб, прориву поки що не досягнуто.

Деякі дипломати сподіваються, що тиск з боку Трампа змусить Бельгію та інші країни ЄС, які мають сумніви з приводу плану заморожування активів, приєднатися до нього. Одна з ідей, яка не виключається, - це використання частини активів поряд зі спільними облігаціями ЄС або, можливо, прямими фінансовими внесками від урядів ЄС, йдеться в статті:

"Водночас деякі дипломати ЄС побоюються, що вся ідея репараційного кредиту Україні з використанням заморожених активів завалиться, якщо остаточний мирний план міститиме відсилання на використання цих коштів".

Початковий план передбачав використання активів в інвестиційній кампанії в Україні, при цьому половина виручки мала надійти в США. Європейські експерти відкинули цю концепцію як "скандальну". Однак після того, як санкції проти Росії буде зрештою знято, Euroclear - бельгійський фінансовий депозитарій, що зберігає заморожені активи, - може виявитися вимушеним перевести гроші назад до Москви.

Питання про збереження миру

Раніше цього року президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер очолили зусилля із залучення підтримки міжнародних миротворчих сил з боку країн-добровольців. Однак зараз розмови вщухли.

"Українці хотіли б серйозніших зобов'язань на своїй території, але західні європейці побоюються великих втрат, відправляючи солдатів на передову", - зазначає Politico.

Мирний план - останні новини

Раніше Financial Times писало, що "мирний план" США щодо завершення війни в Україні скоротили з 28 до 19 пунктів. Водночас, які саме положення було прибрано, не уточнюється. Зазначається, що делегації США та України залишили найбільш політично чутливі моменти на розсуд президентів двох країн.

Раніше у Путіна назвали мирний план щодо України, запропонований Європою, "неконструктивним" і таким, який Росії не підходить. Водночас у РФ зазначили, що багато положень американського плану є "прийнятними" для Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: