Попередньо, в Києві вже четверо потерпілих в результаті комбінованого російського удару.

Росія здійснила масований, комбінований удар по столиці України в ніч на вівторок, 25 листопада. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив в своєму Telegram-каналі, що під ворожою атакою опинилися житлові будинки.

Зокрема, Ткаченко повідомив, що в Печерському районі сталося пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. Він зазначив, що інформації про потерпілих не надходило.

Також в Дніпровському районі виникла сильна пожежа на останніх поверхах 9-типоверхівки, горять балкони.

Відео дня

"Наразі є інформація про одного постраждалого, але ситуація динамічна", - зазначив він.

Згодом він уточнив, що вже відомо про четверо потерпілих в Дніпровському районі. Попередньо, вдалося врятувати 8 осіб.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в деяких районах столиці сталися перебої з енерго- та водопостачанням через наслідки російської атаки.

Російські атаки по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 24 листопада, в Одесі приблизно 18:15 було оголошено повітряну тривогу через ворожу дронову атаку. Повідомлялося, що ворожі безпілотники фіксуються у різних районах міста, у тому числі в середмісті, в районі порту, у Пересипському районі тощо. За словами очевидців, є влучання у житлові будинки. Також повідомляється, що в частині міста зникло світло, виникли проблеми з електротранспортом.

Також ми писали, що російська окупаційна армія 24 листопада завдала по Херсону артилерійського удару, в результаті якого загинула доцентка кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (ХНТУ), кандидатка економічних наук Марина Губа. Трагедія сталася у Дніпровському районі міста. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що окупанти цілеспрямовано вкрили вогнем житлові будинки. Через ворожий снаряд посеред вулиці загинула літня жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: