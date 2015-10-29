У районі Майорська відбуваються зіткнення між групами бойовиків - Тимчук

У районі Майорська фіксуються бойові зіткнення між групами бойовиків.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

Відзначається, що протягом минулої доби підрозділи російсько-терористичних військ у зоні АТО неодноразово відкривали вогонь зі стрілецької озброєння і автоматичних гранатометів у бік українських позицій.

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Крім того, зафіксовано низку бойових зіткнень із застосуванням важкого піхотного озброєння між озброєними формуваннями на території, підконтрольній бойовикам, у безпосередній близькості до лінії фронту.

Зокрема, за даними ІС, у районі Майорська, а також на схід (між н.п. Гольмівський і Зайцеве) зафіксовано одразу кілька перестрілок між бандформуваннями, в тому числі із застосуванням гранатометів і мінометів.