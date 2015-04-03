Прикордонники викрили групу диверсантів поблизу Майорська

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби. "Вчора близько 12.00 в районі Майорська Донецької області сталося бойове зіткнення між українськими прикордонниками та диверсійно-розвідувальною групою бандформувань", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонний наряд, який здійснював патрулювання в районі залізничного депо Майорська, виявив близько 10 диверсантів, які таємно переміщалися з боку Горлівки в бік українських позицій. Прикордонники зайняли бойові позиції і вступили в бій. В результаті оперативних та злагоджених дій прикордонного наряду подальше просування диверсійно-розвідувальної групи було зірвано. Постраждалих серед прикордонників немає.