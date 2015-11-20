В ГШУ анонсували перші навчання українсько-польсько-литовської бригади

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

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"Перші військові навчання литовсько-польсько-української бригади заплановані на лютий 2016. Один із викликів, що постає перед багатонаціональним підрозділом, – злагодженість дій", - йдеться в повідомленні.

"Литва та Польща є членами НАТО, а Україна наразі ні. Стандарти НАТО, про які широко згадують, говорячи про реформування української армії, включають в себе таке поняття як "оперативна сумісність". Мова йде про здатність військових підрозділів різних держав діяти спільно та ефективно", - зазначають у Генштабі.

З цією метою зараз у Литві проходять спільні навчання українських, литовських та польських військових. "Канадські збройні сили активно їм у цьому допомагають, про що легко здогадатися з назви навчань – "Кленова арка 2015", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Литполукрбриг" - багатонаціональна військова бригада, яка була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України