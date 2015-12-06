Бойовики вдень обстріляли українські позиції в районі Авдіївки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у соцмережі. «Сьогодні терористи знову вели обстріли із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів. Обстріли було здійснено з напрямку Залізної Балки у бік Новгородського. Їх можна було б вважати провокаційними, але міни долітали і до околиць міста», - сказано у повідомленні.

Читайте такожПротягом минулої доби в зоні АТО загинув один український військовийТакож сьогодні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники стріляли по Зайцевому, Майорську, Луганському, Опитному, Мар’їнці та Авдіївці.

Крім того, зранку бойовики вели прицільні обстріли Красногорівки з боку Старомихайлівки з 82-мм мінометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли українські позиції в районі Авдіївки.

Увечері, використовуючи 82-мм міномети, проросійські найманці вели вогонь по Верхньоторецькому.