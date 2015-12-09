Питання доступу місії ОБСЄ до українсько-російського кордону на Донбасі не вирішено - Сайдік

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам за підсумками чергового засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Сайдік вважає, що питання щодо будь-якого прогресу у наданні доступу спостерігачам ОБСЄ до ділянок українсько-російського кордону краще ставити керівникам місії ОБСЄ в Україні.

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Водночас він заявив, що «останнім часом є зрушення, в тому сенсі, що покращилась ситуація, але, на жаль, так би мовити, це питання позитивно не повністю вирішене».

Як повідомляв УНІАН, представник ОБСЄ на переговорах тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на Донбасі назвав обстріли в зоні АТО "сумним розвитком ситуації". Сайдік нагадав, що на минулій зустрічі у Мінську контактна група зверталися до усіх сторін з відповідним закликом щодо необхідності припинення обстрілів.