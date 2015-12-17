Путін: РФ хоче врегулювання ситуації на Донбасі, але не способом "фізичної ліквідації людей"
13:25, 17 грудня 2015Війна
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Президент РФ Володимир Путін запевняє, що Росія замість наступу зацікавлена у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Путін запевняє, що Росія не зацікавлена в загостренні конфлікту / Фото УНІАН
Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН.
«Тепер щодо всіляких наступів. Ви знаєте, я вам щиро кажу – ми не зацікавлені в загостренні конфлікту. Навпаки, ми зацікавлені, щоб цей конфлікт був якнайшвидше вирішений, але не способом фізичної ліквідації людей на південному сході України», - сказав Путін.
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За його словами, на місцевих виборах восени цього року жителі південно-східних областей України проголосували за партію «Опозиційний блок», що повинна враховувати влада України.
«Ми дуже розраховуємо на те, що у нас буде відкритий, чесний діалог», - сказав Путін.
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