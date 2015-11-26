Всі фракції, крім ОБ, пропонують Раді розслідувати порушення у другому турі у Кривому Розі

Згідно з даними на сайті парламенту, відповідний проект постанови №3529 зареєстровано 26 листопада.

Авторами ініціативи є голова фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв та голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко.

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Текст документа поки відсутній.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що ЦВК вважає законним оголошення Юрія Вілкула ("Опозиційний блок") мером Кривого Рогу.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Вілкул отримав 89 209 голосів (49,25% від тих, хто проголосував), а кандидат "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів (48,83%).

У той же час за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів в Кривому Розі, про які заявив ряд партій, відкрито кримінальне провадження.

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Крім того, за участь своїх новообраних депутатів Криворізької міськради на сесії, на якій Вілкул був офіційно оголошений мером, "Батьківщина" і Радикальна партія виключили їх з партій і розпустили відповідні фракції у міськраді.

Пізніше Дніпропетровський окружний адміністративний суд в повному обсязі відмовив у задоволенні позову Милобога, який вимагав перерахувати голоси на спецдільницях в Інгулецькому районі міста. Милобог також вимагав припинити повноваження міської виборчої комісії.