Порошенко заявляє, що керівництво ЄС запевнило у продовженні санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.

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"Ми отримали тверді запевнення, що сьогодні і завтра під час засідання Європейської Ради ми отримаємо рішення про тверде продовження санкцій проти агресора - проти РФ через тотальну неімплементацію положень Мінських угод на півроку", - сказав він.