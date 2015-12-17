Порошенко заявляє, що керівництво ЄС запевнило у продовженні санкцій проти Росії
17:06, 17 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що керівництво Євросоюзу запевнило у продовженні санкцій проти Росії.
Керівництво ЄС запевнило в продовженні санкцій проти Росії / investigator.org.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.
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"Ми отримали тверді запевнення, що сьогодні і завтра під час засідання Європейської Ради ми отримаємо рішення про тверде продовження санкцій проти агресора - проти РФ через тотальну неімплементацію положень Мінських угод на півроку", - сказав він.
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