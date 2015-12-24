Бойовики залишили Комінтернове - "Твіттер" Авакова

11:57, 24 грудня 2015
Війна
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Бойовики, що захопили раніше село Комінтернове Донецької області, залишили населений пункт, заявлено у "Твіттері" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

коминтерново / youtube.com

Про це йдеться в повідомленні в мікроблозі міністра на "Твіттері".

"Доповіла розвідка Нацполіції: вранці бойовики залишили Комінтернове", - йдеться в повідомленні.

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