Бойовики залишили Комінтернове - "Твіттер" Авакова

Бойовики, що захопили раніше село Комінтернове Донецької області, залишили населений пункт, заявлено у "Твіттері" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться в повідомленні в мікроблозі міністра на "Твіттері". "Доповіла розвідка Нацполіції: вранці бойовики залишили Комінтернове", - йдеться в повідомленні.

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