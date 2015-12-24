Бойовики залишили Комінтернове - "Твіттер" Авакова
11:57, 24 грудня 2015Війна
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Бойовики, що захопили раніше село Комінтернове Донецької області, залишили населений пункт, заявлено у "Твіттері" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Від імені Авакова поширили інформацію, що бойовики покинули Комінтернове / youtube.com
Про це йдеться в повідомленні в мікроблозі міністра на "Твіттері".
"Доповіла розвідка Нацполіції: вранці бойовики залишили Комінтернове", - йдеться в повідомленні.
Арсен Аваков повідомив, що Комінтернове звільнили
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