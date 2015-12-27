В АП розповіли про візит ОБСЄ у Комінтернове та про провокації, що бойовики готували для спостерігачів

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Зараз цієї загрози не спостерігається – вони працюють в плановому режимі, однак, знову ж таки, ми уважно слідкуємо за ситуацією, і готові у разі надходження до нас будь-якої інформації про те, що бойовики знову готують яку-небудь провокацію, одразу повідомити про це представників СММ ОБСЕ, а також ми будемо вживати всіх заходів, щоб не допустити провокацію», - підкреслив Мотузяник.

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За його словами, місія ОБСЄ обслідувала село Комінтернове в Донецькій області на наявність на його території важкого озброєння, що належить терористам.

Після того, як міжнародні спостерігачі залишили цей район, бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО.

Він підкреслив, що водночас робота ОБСЄ в районі Комінтернового була ускладнена діями бойовиків. Так, за домовленністю, українські військові пропустили группу спостерігачів через усі наші блокпости на території Комінтернового, однак бойовики допустили спостерігачів лише до тієї частини села, "де їм це було вигідно". "Таким чином, контролюючи кожен рух співробітників ОБСЄ бойовики в черговий раз змогли приховати сліди військової техніки, яка розташована на задніх подвір`ях Комінтернового",- підкреслив спікер АТО.

Окрім того, проросійські терористи намагались скерувати один із автомобілів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за маршрутом, за яким потім збиралися здійснити обстріли.

"Наслідком цієї зухвалої провокації, могла бути загибель спостергачів, а також подальші звинувачення в цьому інциденті української сторони. Однак, наші бійці вчасно змогли попередити про це співробітників ОБСЄ і, таким чином, провокація була зірвана", - підсумував Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони та прес-центру АТО, проросійські бойовики планували обстріляти і знищити спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі, направивши патруль у засідку, де під виглядом переодягнених у форму військовослужбовців України планували обстріляти і знищити спостерігачів місії ОБСЄ, щоб звинуватити Збройні Сили України у зриві мінських угод і нездатності забезпечити безпеку представників ОБСЄ.

Попри це, українською стороною у взаємодії зі штабом АТО було зірвано чергову спробу найманців дискредитувати українських військовослужбовців та Україну в цілому.

Ще раніше, бойовики почали виводити техніку з Комінтернового і готувати дискредитацію ВСУ.