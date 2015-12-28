Аеророзвідка зафіксувала техніку бойовиків у Комінтерновому (фоторепортаж)

19:26, 28 грудня 2015
Суспільство
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На фото - сховані бойові броньовані машини, а також сліди від важкої гусеничної техніки терористів.

Схована техніка бойовиків / Прес-центр АТО

У штабі АТО опубліковали свідчення присутності бойовиків проросійських бандформувань у Комінтерновому, що неподалік Маріуполя.

Фотознімки штаб опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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На знімках, які вчора зробив один із підрозділів аеророзвідки, - бойовики на блокпостах, сховані бойові броньовані машини, а також сліди від важкої гусеничної техніки терористів.

Свідчення присутності бойовиків проросійських бандформувань у н.п. Комінтернове, що неподалік Маріуполя.На знімках, як...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 28 грудня 2015 р.

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