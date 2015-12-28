Аеророзвідка зафіксувала техніку бойовиків у Комінтерновому (фоторепортаж)
19:26, 28 грудня 2015Суспільство
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На фото - сховані бойові броньовані машини, а також сліди від важкої гусеничної техніки терористів.
Схована техніка бойовиків / Прес-центр АТО
У штабі АТО опубліковали свідчення присутності бойовиків проросійських бандформувань у Комінтерновому, що неподалік Маріуполя.
Фотознімки штаб опублікував на своїй сторінці у Facebook.
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На знімках, які вчора зробив один із підрозділів аеророзвідки, - бойовики на блокпостах, сховані бойові броньовані машини, а також сліди від важкої гусеничної техніки терористів.
Свідчення присутності бойовиків проросійських бандформувань у н.п. Комінтернове, що неподалік Маріуполя.На знімках, як...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 28 грудня 2015 р.
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