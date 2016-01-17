В районі Світлодарської дуги на Донецькому напрямку склалася напружена ситуація - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За його словами, в районі Світлодарської дуги противник кілька разів використовував проти позицій Збройних сил України БМП-1, ПТРК, а також легке озброєння.

«Обстріл наших позицій в цьому районі відбулися вчора після півночі і тривали з перервами аж до пізнього вечора», - сказав спікер.

Мотузяник також повідомив, що біля Горлівки «вчора було трохи спокійніше, противник порушував режим тиші тільки в Зайцевому».

Він зазначив, що в районі Донецького аеропорту ситуація залишається стабільно напруженою, зокрема, в Опитному противник обстріляв українські позиції з використанням БМП-2.

«Також серія збройних провокацій з використанням стрілецької зброї і гранатометів різних систем відбулася по всьому фронту - від Авдіївки до селища Піски», - додав він.

За словами Мотузяника, на Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в Красногорівці, Мар'їнці і Старогнатівці, при цьому використовувалася тільки стрілецька зброя.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу, за минулу добу в зоні АТО бойовики 36 разів обстрілювали українських військових, загиблих і поранених немає.