Бойовики облаштовують нові позиції на північний захід від Пантелеймонівки – ІС
11:53, 18 січня 2016Війна
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Бойовики посилюють свої формування на Єнакіївському напрямку.
REUTERS
Про це повідомляє uрупа «Інформаційний cпротив». За оперативними даними групи, облаштовуються нові позиції на північний захід від Пантелеймонівки, у районі Ставків.
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«ІС» повідомляє, що з боку Михайлівки додатково до розгорнутого раніше підрозділу перекинуто до 10 бойових броньованих машин і кілька розрахунків гранатометів СПГ-9 та автоматичних гранатометів (АГС-17).
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