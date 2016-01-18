Бойовики облаштовують нові позиції на північний захід від Пантелеймонівки – ІС

Про це повідомляє uрупа «Інформаційний cпротив». За оперативними даними групи, облаштовуються нові позиції на північний захід від Пантелеймонівки, у районі Ставків.

Читайте такожБойовики перекидають бронетехніку в Петровський район Донецька - ІС

«ІС» повідомляє, що з боку Михайлівки додатково до розгорнутого раніше підрозділу перекинуто до 10 бойових броньованих машин і кілька розрахунків гранатометів СПГ-9 та автоматичних гранатометів (АГС-17).