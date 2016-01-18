Ситуація в зоні АТО загострилась, противник неодноразово застосовував важке озброєння – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Протягом доби противник неодноразово застосовував важке озброєння, заборонене Мінськими угодами, – 82-міліметрові міномети та бронетехніку. Сили АТО були змушені відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити провокації противника», - сказав речник.

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За словами Лисенка, на Луганському напрямку вчора бойові дії не велися, тоді як на Донецькому активізувалися по всьому фронту.

«Поблизу селища Луганське наші позиції двічі були обстріляні з БМП. У Зайцевому відбувся мінометний обстріл незаконними збройними формуваннями. Дуже неспокійно вчора було у Новгородському, де ворог також застосував БМП та 82-міліметровими міномети. Також регулярно тривають провокації окупантів з використанням стрілецької зброї та гранатометів. Перестрілки тривали як у світлу, так і в темну пору доби. В районі Донецького аеропорту обстановка без змін», - повідомив він.

На Маріупольському напрямку, за словами Лисенка, противник двічі обстріляв з БМП позиції українських військових поблизу Старогнатівки. Окрім цього, ворог активізувався східніше лінії оборони Талаківка – Лебединське.

«Ворог випустив по наших позиціях два десятки 82-міліметрових мін, а також відкривав вогонь із гранатометів та кулеметів. Окрім цього, бойовики порушили режим тиші у Мар’їнці та Гранітному», - сказав Лисенко.

Він також повідомив, що над акваторією Азовського моря ,було зафіксовано політ ворожого безпілотника.