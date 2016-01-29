Росія хоче "моніторити" пересування ЗСУ в трьох сусідніх областях з окупованим Донбасом

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це сказав Лукашевич на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 28 січня.

«Необхідно посилити моніторинг складів, полігонів підготовки й пересувань українських військових у прилеглих до Донбасу районах – Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях», - сказав Лукашевич.

Він зазначив, що Спільна моніторингова місія ОБСЄ - «цінний інструмент налагодження діалогу на місцях, що може попереджати й запобігати ескалації напруженості».

«Закликаємо місію активніше працювати над встановленням прямих контактів між командирами підрозділів української армії та ополчення Донбасу. Це допоможе запобігти ескалації напруженості, це важливо для проведення робіт із розмінування та відновлення інфраструктури», - сказав Лукашевич.

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Він заявив, що наприкінці минулого року українські військові «зайняли» населені пункти Павлопіль, Пищевик і Зайцеве (Донецька область), що перебувають у «сірій зоні», змінивши географію лінії розмежування.

«Відбулося нарощування військового присутності ЗСУ в Тошківці та Попасній. Українці щодня проводять військові навчання з бойовими стрільбами в Трьохізбенці та Миколаївці. Зросла кількість «зниклої» зі складів військової техніки ЗСУ (з 25 грудня по 24 січня – 180 одиниць, включаючи РСЗВ). У представленому українцями 13 січня оновленому списку важких озброєнь на 300 одиниць менше, ніж вони заявили минулого разу 29 листопада 2015 року», - стверджує Лукашевич.

Він також заявив, що інтенсифікувалися обстріли в районі «гарячих точок» – Горлівки, Донецького аеропорту, Комінтернового.