Волонтер заявив про обстріл бойовиками машини начальника Генштабу Муженка

Про це написав на своїй сторінці в Facebook волонтер Роман Доник.

"Кілька днів тому розминулися зі «спартаном» практично на передку. Потім вже дізнався, що Муженко катався цілий день по передку. Коли їхав, обстріляли їх машину по дорозі із ЗУшки і мінометів. За цю війну звик до того, що ми на нашому рівні оперуємо 10, максимум - 20% інформації. Саме тому не поспішаю з висновками і не біжу попереду паравоза", - написав Доник.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні вантажний автомобіль з продуктами для бійців АТО підірвався на протитанковій міні, поранення отримали три людини.