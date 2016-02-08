Бандформування відчувають суттєву нестачу бажаючих воювати з території "ЛНР/ДНР" - Тука

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука під час спілкування з журналістами в рамках зустрічі з народними депутатами - членами міжфракційного об’єднання «ЄвроОптимісти» у Сєвєродонецьку.

«На сьогодні бандформування відчувають суттєву нестачу бажаючих воювати з території так званих «ЛНР» та «ДНР». Якщо раніше було «ідіотів» вище даху, то тепер ситуація діаметрально протилежна», - зазначив він.

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За словами Туки, на заміщення використовуються регулярні війська російської армії або найманці.

«Місцевих все менше і менше. У зв’язку із цим на тому боці почали вдаватися до нетрадиційних методів. Нещодавно на одній із шахт на окупованій території з’явилися товариші з автоматами і просто оголосили, що із завтрашнього дня шахта не працює. Таким чином, близько двох тисяч людей опинилися без роботи, а їхні сім’ї – без засобів для існування. І, ймовірно, частина цих людей від безнадії, повіривши обіцянкам про виплату якихось там зарплат, піде служити до так званої «армії ЛНР». І такий випадок вже непоодинокий», - додав керівник Луганської ВЦА.

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Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що на окупованих територіях Донбасу залишилося недостатньо ресурсів, і при відсутності матеріальної підтримки з РФ самопроголошені "республіки" протримаються недовго.