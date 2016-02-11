Бойовики з початку доби 20 разів обстріляли позиції сил АТО: застосовували зенітки та гранатомети

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18 годину.

«Опорні пункти українських воїнів в Опитному, Пісках та на шахті Бутівка були обстріляні зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. З аналогічної зброї бойовики тричі відкривали вогонь по Мар’їнці», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що по наших укріпленнях в Луганському противник вів вогонь з великокаліберного кулемету.

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«В районі тимчасово окупованої Горлівки окупанти застосовували по позиціях сил АТО в Новгородському та Верхньоторецькому гранатомети. Окрім цього, по наших опорних пунктах в Майорську ворог вів вогонь з зенітної установки, а в Зайцевому – з міномету». – наголошує прес-центр і додає: «На Маріупольському напрямку українські укріплення неподалік населеного пункту Павлопіль терористи обстріляли з гранатометів, а в Широкіному працював ворожий снайпер».