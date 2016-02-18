З початку доби терористи 20 раз обстріляли позиції сил АТО, з них 6 разів Мар'їнку

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

«Проросійські бандформування з початку доби 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що «з гранатометів різних систем ворог протягом дня обстрілював наші опорні пункти в районі Новгородського, Богданівки і Пісків».

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«По українських позиціях в Опитному, Луганському та Зайцевому бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку неспокійно було неподалік від Чермалика і Старогнатівки, де терористи вели вогонь по наших укріпленнях з гранатометів і БМП відповідно», - повідомляє прес-центр.

Зазначається, що напружена обстановка зберігається в районі Мар'їнки.

«Протягом дня противник 6 разів відкривав прицільний вогонь по опорних пунктах українських Збройних сил неподалік від цього населеного пункту. Окупанти застосовували тут гранатомети і БМП», - йдеться в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що «контрольний пункт «Маріїнка» обстріляв ворожий снайпер».

Як повідомляв УНІАН, раніше 18 лютого прес-центр штабу АТО інформував, що російсько-терористичні війська протягом доби планують захопити Мар'їнку.

За інформацією жителів Донецька, в Петровському районі міста бойовики нарощують сили і техніку незаконних збройних формувань для подальшого застосування в напрямку Мар'їнки.