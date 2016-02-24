ОБСЄ констатує "суттєве" зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у звіті, опублікованому у вівторок, 23 лютого. Інформація у ньому наводиться за другу половину доби 21 лютого та першу половину - 22 лютого, передає Deutsche Welle.

В опублікованій заяві організації йдеться про "значно вище" число порушень режиму припинення вогню у Донецькій області - 794 випадки, - тоді як у Луганській області ситуація залишилась "відносно спокійною".

Спостерігачі СММ повідомили, що, зокрема, у центрі підконтрольного сепаратистам Донецька між 16:00 неділі та 7:00 понеділка було чутно 312 вибухів невідомого походження, на сім-десять кілометрів на захід та північний захід від місця спостереження. У зайнятій сепаратистами Ясинуватій у 16 кілометрах від Донецька СММ почула 156 вибухів та мінімум 155 перестрілок.

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Місія також повідомила про порушення обома сторонами конфлікту домовленостей про відведення важкої зброї. Кордони зони без важкої артилерії, за твердженням ОБСЄ, порушили зокрема 18 українських гаубиць "Мста-Б". З боку бойовиків лінії відведення порушили чотири гаубиці під Луганськом - у так званій "ЛНР" заявили, що вони потрібні для військового параду 23 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії до 31 березня 2017 року.

Місія ОБСЄ неодноразово заявляла, що вона не проводить розслідування, а звітує про факти; що вона не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.