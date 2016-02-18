Штайнмаєр: Бюджет місії ОБСЄ в Україні тепер становитиме майже €100 мільйонів

Про це йдеться у його заяві з приводу рішення Постійної ради ОБСЄ у Відні продовжити мандат діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2017 року.

"Я радий, що ми сьогодні домоглися розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на подальший рік до кінця березня 2017 року. Ми також прийняли новий бюджет для місії, який налічує майже 100 мільйонів євро. У такий спосіб ми гарантували, що Спеціальна моніторингова місія зможе і надалі здійснювати і розширювати її важливу роль у стабілізації режиму припинення вогню під час виконання Мінських домовленостей", - заявив Штайнмаєр.

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На даний момент близько 700 спостерігачів із 46 країн ОБСЄ працюють кожного дня, щоб надати об'єктивну інформацію про дотримання режиму припинення вогню та про відведення озброєння на сході України.

"На жаль, вони звітували, що режим припинення вогню залишається крихким і що місія все ще не має повного доступу до усієї зони конфлікту. Якщо ми хочемо просунутися уперед у виконанні Мінських угод, прогресу необхідно досягнути по цим пунктам. Усі сторони покликані суворо дотримуватися режиму припинення вогню і врешті решт надати Спеціальній моніторинговій місії безперешкодний доступ до усієї зони конфлікту без винятків", - наголосив Штайнмаєр.

Як повідомляв УНІАН, Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії до 31 березня 2017 року.

Місія ОБСЄ неодноразово заявляла, що вона не проводить розслідування, а звітує про факти; що вона не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

Довідка УНІАН. До складу СММ ОБСЄ входять неозброєні цивільні спостерігачі, а також міжнародні працівники з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України.

Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс місії розташовано у Києві; спостерігачі працюють у Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.