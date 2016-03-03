У зоні АТО подовжили режим роботи КПВВ

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"З 2 березня 2016 р. контрольні пункти в’їзду/виїзду в зоні проведення АТО переводяться на весняний режим роботи, тим самим збільшуючи часовий проміжок їх діяльності", - йдеться в повдіомленні.

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Зокрема зазначається, що КПВВ здійснюють пропуск громадян з 7:00 до 18:30.

З 2 березня 2016 р. контрольні пункти в’їзду/виїзду в зоні проведення АТО переводяться на весняний режим роботи, тим сам... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, March 2, 2016

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Україна відновила роботу пункту пропуску Зайцеве, а 22 лютого - КПВВ "Мар'їнка". Ці пункти пропуску були закриті через обстріли бойовиків.