У зоні АТО подовжили режим роботи КПВВ
З 2 березня КПВВ на лінії розмежування у зоні АТО були переведені на весняний режим роботи.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"З 2 березня 2016 р. контрольні пункти в’їзду/виїзду в зоні проведення АТО переводяться на весняний режим роботи, тим самим збільшуючи часовий проміжок їх діяльності", - йдеться в повдіомленні.
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Зокрема зазначається, що КПВВ здійснюють пропуск громадян з 7:00 до 18:30.
З 2 березня 2016 р. контрольні пункти в’їзду/виїзду в зоні проведення АТО переводяться на весняний режим роботи, тим сам...Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, March 2, 2016
Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Україна відновила роботу пункту пропуску Зайцеве, а 22 лютого - КПВВ "Мар'їнка". Ці пункти пропуску були закриті через обстріли бойовиків.