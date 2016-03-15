Міноборони назвало загальну суму виплат військовим за участь в АТО

Про це повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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У тому числі, 51 військовослужбовець отримав майже 780 тис. грн за знищену військову техніку противника, 1479 бійців - понад 4,5 млн грн за виконання бойових завдань у складі підрозділів та понад 25,5 тис. бійців - 117 млн грн за безпосередню участь у бойових діях.

Оксана Гаврилюк також зазначила, що ще понад 200 тис. грн буде виплачено найближчим часом 56 бійцям за участь у бойових діях АТО.