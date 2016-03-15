У МВС РФ заявили про загрозу повернення зброї з окупованого Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев на розширеному засіданні колегії МВС Росії.

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«У центрі нашої уваги залишається переміщення автотранспорту та громадян на територіях, прилеглих до російсько-українського кордону. Основна мета тут – не лише виключити проникнення до країни представників радикальних організацій, але й припинити будь-які спроби незаконного ввезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин», - сказав Колокольцев.

Він заявив, що було продовжено оперативне відпрацювання громадян, які виїжджають за кордон для участі у збройних конфліктах.

«Категорично не можна допустити, щоб бойовики, які повертаються, продовжили свою протиправну діяльність на території Росії», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях тривають бойові дії.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини, оприлюдненій 9 грудня 2015 року, говориться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України становить щонайменше 9 тис. 98 осіб і ще майже 21 тис. були поранені.