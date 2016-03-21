У штабі заявили про стабілізацію ситуації в зоні АТО, незважаючи на обстріли

З початком доби ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції стабілізувалась, але 11 разів російські бойовики обстріляли позицій Збройних Сил України, 5 - на Донецькому, 6 - на Маріупольському напрямках.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що російські найманці обстрілювали опорні пункти поблизу Новотроїцького з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а о 8 ранку ДРГ чисельністю до 10 осіб наблизилась до позицій сил АТО та обстріляла їх з АГС та стрілецької зброї.

«Отримавши гідну відповідь від українських бійців терористи відступили. Активізувались снайпери ворога поблизу Невельського, Ленінського та Красногорівки. Поблизу Авдіївки бойовики обстріляли позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Неприцільним вогнем зі стрілецької зброї в районі Широкіного та Опитного російські найманці намагались спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні штабу.