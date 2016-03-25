День у зоні АТО: бойовики вчинили 16 збройних провокацій, "найгарячіше" - знову біля Донецька

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 у Facebook.

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"Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. За сьогодні бойовики 16 разів вдавались до збройних провокацій проти українських захисників, що на два обстріли менше у порівнянні із вчорашнім днем", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що найгарячіше було на Донецькому напрямку, де під ворожими обстрілами з мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї опинилися українські захисники Авдіївки, Опитного, Пісків, Луганського та Троїцького.

У прес-центрі наголошують, що зусилля проросійських найманців виявилися марними, українські сили вкотре довели, що надійно утримують свої позиції. При цьому українським військовим довелось двічі відкривати вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

"Напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку, де по опорним пунктам Збройних сил України поблизу Мар’їнки бойовики вели вогонь з гранатометів. В цьому районі впродовж цілого дня прицільно "працювали" ворожі снайпери", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку за вказаний період обстрілів позицій сил АТО не було.

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Також у штабі додали, що з метою покращення стану справ у займаній зоні відповідальності війська продовжують укріплювати позиції, вживають заходів з розмінування підконтрольних їм територій, продовжують виявляти та знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи противника.