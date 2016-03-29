У районі Авдіївки загинули двоє російських військових - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Зафіксовано чергові втрати у частинах та з’єднаннях 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, що беруть участь у бойових зіткненнях в районі Авдіївки: 27 березня під час виходу у складі диверсійно-розвідувальної групи отримали поранення чотири російських військовослужбовці 11 ОМСП. 28 березня під час мінування місцевості внаслідок необережного поводження з мінно-вибуховими засобами загинули двоє та отримали поранення троє російських військовослужбовців 5 окремої мотострілецької бригади (Донецьк)", - повідомляє українська розвідка.