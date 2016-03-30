ЗСУ готові до "деяких несподіванок", які можуть виникати на Донбасі - Полторак

14:22, 30 березня 2016
Війна
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Міністр оборони України Степан Полторак запевняє, що Збройні сили готові до несподіваних ситуацій, які можуть виникати на Донбасі.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на засіданні уряду.

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"Сьогодні Збройні сили готові до деяких несподіванок, які можуть виникати у нас в Донецьку і Луганську", - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, раніше Полторак заявив, що не пов'язує інтенсивність бойових дій на Донбасі з виведенням військ РФ з Сирії

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