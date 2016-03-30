ЗСУ готові до "деяких несподіванок", які можуть виникати на Донбасі - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на засіданні уряду.

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"Сьогодні Збройні сили готові до деяких несподіванок, які можуть виникати у нас в Донецьку і Луганську", - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, раніше Полторак заявив, що не пов'язує інтенсивність бойових дій на Донбасі з виведенням військ РФ з Сирії