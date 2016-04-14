Бойовики на Донецькому напрямку різко збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На Донецькому напрямку противник різко збільшив кількість обстрілів з важкого озброєння. Зокрема ворог 22 рази застосував міномети (випущено близько 150 мін), тричі – бронетехніку, двічі – 152-міліметрову артилерію (випущено близько 20 снарядів). Звертаємо вашу увагу, що нерідко ворог веде вогонь одразу з декількох видів важкого озброєння одночасно. Спокійних ділянок на фронті немає. Сили АТО регулярно та ефективно ведуть вогонь у відповідь", - сказав Мотузяник.

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За його словами, найбільш потужні перестрілки відбулися на північ від Горлівки, на ділянці фронту Горлівка – Ясинувата, західніше та південніше Авдіївки.

"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 63 ворожі обстріли (кожен другий – з важкого озброєння)", - сказав Мотузяник.

Водночас на Маріупольському напрямку порівняно з вівторком, 12 квітня, в середу було дещо спокійніше. Епіцентром бойових дій стала Мар’їнка, де відбулася низка ворожих снайперських обстрілів. Південніше, поблизу Новогнатівки і Водяного противник застосував 120-міліметрові міномети. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів.

На Луганському напрямку противник порушив режим тиші поблизу Трьохізбенки і Золотого. Всього відбулося 4 ворожих обстріли, з них один мінометний.

Мотузяник зазначив, що, за інформацією розвідників, 12-13 квітня під Авдіївкою було знищено одного і поранено трьох окупантів зі складу так званого «11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка), 3-ї (Горлівка) та 100-ї (Донецьк) окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу» – бандформування «ДНР».