Боротьба за промзону Авдіївки: Бійці АТО тримають оборону під постійними обстрілами бойовиків

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00.

"З початку сьогоднішньої доби підконтрольні російській владі бандитські формування 27 разів вели вогонь по підрозділах сил АТО. Гаряче було на Донецькому та Маріупольському напрямках. Зокрема, вогневі удари з мінометів калібру 120 мм було нанесено в напрямку наших позицій в Опитному, а в районі Авдіївки ворог одночасно застосував і міномети калібру 82 мм. Поруч з цим у так званій промисловій зоні підрозділи Збройних сил України тримали оборону в умовах постійних обстрілів", - зазначається у повідомленні.

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Кроме того, за даними штабу, в районах Мар’їнки, Березового, Старогнатівки та Зайцевого бойовики також порушували режиму тиші, використовуючи гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Поблизу Новотроїцького терористи стріляли по українських бійцях з озброєння БМП та протитанкових керованих комплексів.

Протягом дня сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю у напрямку ворожих позицій поблизу Докучаївська, Ясинуватої та Мінерального, додали у штабі.