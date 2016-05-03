Опубліковані фото військової техніки в окупованому Донецьку

Знімки показав на своїй сторінці в Twitter користувач "Залишенець Донецький".

Він зазначив, що в місті проходить репетиція параду російсько-терористичних військ.

"У розмовах загарбників чути кацапський говір. Ці ж інтонації - в голосі з рупора", - зауважив користувач.

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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що 29 квітня в Луганськ з Росії увійшла колона з декількох тентованих вантажівок з живою силою. Як можна побачити на фотографіях, в місто увійшли нові російські військові вантажівки "Урал" і "Камаз" без номерів, які ніяк не могли бути захоплені в української армії як трофеї.