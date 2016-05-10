За добу на Донбасі загинув один військовий, двоє зазнали поранень

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. «За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє бійців були поранені. Це сталося внаслідок підриву нашої військової вантажівки на протитанковій міні. Вантажівка рухалась у прифронтовій зоні», - заявив Мотузяник.

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Водночас, речник повідомив, що на Луганському напрямку бойовики вчора порушили режим тиші один раз. Це сталося увечері у Попаснянському районі.

На Донецькому напрямку бойовики порушували режим тиші на Світлодарській дузі та в Авдіївці. “Всього відбулося 8 ворожих обстрілів. Майже всі вони - у другій половині дня”, - сказав Мотузяник.

Також на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Широкиного та Старогнатівки. “Зазначимо, що один раз бойовики використовували вогонь з БМП-2. Здебільшого обстріли відбувалися ввечері, вже після заходу сонця”, - сказав Мотузяник.