Ворожі міномети та гранатомети: Штаб АТО повідомив про 10 обстрілів позицій військових

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, на Донецькому напрямку проросійські бандформування двічі обстрілювали наші позиції біля Авдіївки.

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При цьому противник застосовував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм, а також заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети.

На Луганщині бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів по наших укріпленнях в районі Степного та Новозванівки.

На Маріупольському напрямку бойовики пізно ввечері обстріляли з автоматичних станкових гранатометів один з наших опорних пунктів біля Новотроїцького.