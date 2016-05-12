За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений
13:22, 12 травня 2016Війна
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За минулу добу на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"Добрі новини: за добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден українській військовий не загинув і не був поранений", - сказав Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, троє бійців зазнали поранень.
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