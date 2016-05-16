ЗМІ розповіли, чому переговори щодо озброєної місії ОБСЄ на Донбасі зайшли в глухий кут

Про це йдеться в матеріалі "Дипломатія війни: українська концепція виборів на Донбасі" на Ліга.net.

За словами високопоставленого співрозмовника видання в Міністерстві закордонних справ, міністру Павлу Клімкіну вдалося переконати європейських колег у необхідності поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Як розповів один зі співрозмовників в оточенні міністра, не йдеться про важку техніку, проте легка броньована техніка та стрілецька зброя - реальний варіант. "Штайнмайєр на нашому боці в цьому питанні. Він розуміє, що без місії нічого не вийде. Та і в принципі йому росіяни не подобаються", - іронізують у МЗС.

У рамках останньої зустрічі глав МЗС нормандської четвірки обговорювалося, серед іншого, створення зон безпеки на Донбасі на ключових напрямках: район Азовського моря, Дебальцеве, Донецький аеропорт і одна зона на Луганщині. Однак, за даними співрозмовників видання, Москві ці пропозиції не цікаві, бо вони відкидають можливість провокацій у майбутньому.

"Ми хочемо поліцейську місію ОБСЄ як на лінії розмежування, так і на українсько-російському кордоні на Донбасі. Техніку всю треба вивезти назад в Росію. Росіяни, звичайно, проти. Позиція американців і європейців: давайте зробимо чотири склади, де ця техніка буде під цілодобовим озброєним захистом ОБСЄ - у всякому разі доти, поки ми не вирішимо, куди вся ця техніка відправиться", - переказує суть спілкування один з українських високопоставлених чиновників.

Читайте такожПорошенко і Байден заявили про необхідність озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Росіяни вимагають, щоб місія поширювалася тільки на ці склади і не виходила за їхні межі. "Однак це не влаштовує Україну, адже немає жодних гарантій, що росіяни заведуть на склади всю техніку", - говорить співрозмовник.

У МЗС України зазначають, що озброєна місія ОБСЄ, за дуже попередніми підрахунками, могла б скласти близько 5 тис. осіб. При цьому вона повинна бути мобільною, щоб мати можливість у будь-який момент припинити збройні провокації - як на виборах, так і після них. "Лавров виступив проти такої мобільності, зрозуміло", - говорить співрозмовник видання.

Ключова проблема - вимоги Москви. Українські сценарії заряджені на нейтралізацію загрози. Росія хоче залишити собі якнайбільше можливостей влаштовувати збройні провокації. Через небажання Москви згортати бойові дії переговори з озброєної місії ОБСЄ в результаті зайшли в глухий кут.

Ключове питання: куди подіти бойову техніку, якщо її треба прибрати з території України - вивезти в Росію? Згода Москви означатиме офіційне визнання, що це її техніка. Росія на переговорах домагається іншого: заховати техніку на склади, домогтися виборів й особливого статусу для терористів, а потім перейменувати "власників" техніки на "народну міліцію". Такий розвиток подій з точки зору українських дипломатів позбавлене сенсу, підсумували в матеріалі.