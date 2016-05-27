Голова СММ ОБСЄ засуджує насильство стосовно спостерігачів місії

Як йдеться на сайті ОБСЄ, голова СММ в Україні висловив занепокоєння у зв'язку з двома випадками насильства, які наразили спостерігачів на небезпеку та завадили місії здійснити ефективний моніторинг ситуації на охопленому конфліктом сході України.

У повідомленні стверджується, що патруль СММ потрапив під обстріл зі стрілецької зброї під час пішого патрулювання у районі Авдіївки-Ясинуватої у Донецькій області. Жоден з членів патруля не постраждав. Також сьогодні було збито безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії під час виконання польоту біля підконтрольної «ДНР» Горлівки.

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У цьому зв'язку Апакан заявив: «Я рішуче засуджую насильницькі дії проти наших співробітників та майна, що служать для надання об’єктивної та неупередженої інформації про ситуацію в Україні. Свобода пересування СММ гарантується її мандатом та передбачена Мінським Комплексом заходів, втручання в роботу місії є грубим порушенням».

Апакан також закликав сторони відреагувати на обидва інциденти та притягнути винних до відповідальності.

«Таке насильство проти СММ є неприпустимим. Необхідно покласти край безкарності людей, котрі погрожують, грубо ставляться чи нападають на СММ або порушують її свободу пересування», – сказав голова спостережної місії.