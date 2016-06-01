Комбату 72-ої бригади "Мауглі" посмертно присвоїли звання майора

Про це глава Міноборони написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Прийняв рішення присвоїти героїчному капітану Андрію Жуку (позивний "Мауглі") чергове військове звання майор посмертно. Він героїчно боронив нашу землю від ворога та загинув смертю хоробрих на Донбасі", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, комбату було 32 роки. Жук служив кадровим військовослужбовцем. До 2014 року був прикордонником, а з початком бойових вступив до Збройних сил України.

Військовослужбовець загинув 27 травня унаслідок бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків у зоні АТО. Українські воїни потрапили в засідку терористів під Волновахою.