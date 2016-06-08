Штаб АТО: за добу бойовики 36 разів обстріляли українські позиції

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 годину 8 червня.

Впродовж минулої доби бойовики 36 разів використовували зброю проти українських захисників.

На Донецькому напрямку проросійські бандформування 17 разів обстрілювали наші позиції. Поблизу Авдіївки та шахти Бутівка противник використовував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм, а також заборонені Мінськими домовленостями 120 мм міномети. Близько 21.00 з 122 мм САУ найманці випустили 8 снарядів.

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Двічі по позиціях поруч Майорська та Зайцевого ворог відкривав вогонь з мінометів калібрів 82 та 120 мм, а поблизу Луганського з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

На Маріупольському напрямку бойовики здійснили 18 обстрілів позицій ЗС Ураїни. Тричі під ворожим вогнем опинились опорні пункти українських підрозділів біля Новотроїцького та Водяного, де по них найманці гатили з великокаліберних кулеметів та 82 мм мінометів. Поруч Лебединського, а згодом і Новотроїцького ворог використав і важкі 120 мм міномети.

По наших укріплення неподалік Павлополя, Широкиного та Гнутового російські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, а в районі Мар’їнки з БМП.

На Луганщині було відносно спокійно, зафіксовано неприцільні обстріли в районі Степного.