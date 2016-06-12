У Міноборони спростовують загибель військових внаслідок бойових дій минулої ночі: були лише поранені

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві спростували інформацію, оприлюднену у Facebook народним депутатом України Євгеном Дейдеєм щодо численних безповоротних втрат в лавах Збройних сил України упродовж цієї ночі.

«Так, за перевіреною інформацією, за минулу добу (станом на 00.00) жоден український військовослужбовець не загинув, 12 бійців зазнали поранень. Усім військовослужбовцям надається невідкладна медична допомога. Також, за попередньою інформацією, (станом на 14.00 12 червня), внаслідок бойових дій, за минулу ніч втрати сил АТО складають: троє військовослужбовців поранені», - зазначили у Міноборони.

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Крім того, у повідомленні наголошується, що в районах проведення антитерористичної операції, на передових позиціях сил АТО немає жодного підрозділу, який не входить до складу Збройних сил України або інших силових відомств, задіяних в АТО.

Як повідомляв УНІАН, за даними командира полку "Київ-1" Дейдея внаслідок бойових дій в районі шахти Бутовка загинув військовий, ще 4 дістали поранення.