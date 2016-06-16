Двоє українських військових отримали поранення в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і двоє були поранені», - сказав він.

Читайте такожДокументи про демобілізацію військових п'ятої хвилі розглянуть в АП наступного тижня - Полторак

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні сили на Донбасі не припиняють ведення вогню по позиціях Збройних cил України: за добу зафіксовано 41 обстріл.