Двоє українських військових отримали поранення в зоні АТО
16:47, 16 червня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО було поранено двох українських військових.
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і двоє були поранені», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні сили на Донбасі не припиняють ведення вогню по позиціях Збройних cил України: за добу зафіксовано 41 обстріл.
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